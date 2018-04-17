Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что начал выплачивать Bitcoin-гранты администраторам сервисов proxy и VPN, с которыми борются власти России в рамках войны с его мессенджером. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Дуров: Российский рынок важен нам по личным соображениям Фото: Pavel Durov / Facebook Он отметил, что Telegram удалось "пережить" первые 24 часа блокировки в России."Власти России борются и с независимыми сервисами proxy/VPN, многие из которых перестают работать... Хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен нам по личным соображениям", – заявил Дуров.Основатель Telegram также объявил о создании цифрового сопротивления."В рамках цифрового сопротивления – децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса – я начал выплачивать Bitcoin-гранты администраторам proxy и VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели. Призываю всех присоединяться и участвовать – настройкой proxy/VPN-серверов или их финансированием", – подчеркнул он.Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать мессенджер. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он отметил, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).16 апреля Роскомнадзор заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует мессенджер Telegram. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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