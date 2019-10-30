В Китае владелец кафе перекрасил собак в панд ради привлечения посетителей - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Китае владелец кафе перекрасил собак в панд ради привлечения посетителей
30.10.2019 12:16
хозяин кафе в Китае перекрасил собак в панд, чтобы привлечь посетителей
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
чтобы
привлечь
посетителей
панд
собак
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->