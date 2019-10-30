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В Китае владелец кафе перекрасил собак в панд ради привлечения посетителей
30.10.2019 12:16
хозяин кафе в Китае перекрасил собак в панд, чтобы привлечь посетителей Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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