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Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пять раненых
17.04.2018 17:21
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Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пять раненых

Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пять человек получили ранения.
Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пять раненых Фото: ukrinform.com

Колонна автомобилей рабочей смены ГФС, которая двигалась к станции, попала под обстрел около 15:40.

"Это была дневная смена сотрудников фильтровальной станции. Они ехали в рабочем автобусе и попали под обстрел. Пятеро ранены, один - в тяжелом состоянии", - сообщил исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Вода Донбасса" Александр Евдокимов, передает Общественное.

Он добавил, что раненые находятся в больнице города Ясиноватая, им оказывают помощь. У пострадавших пулевые ранения.

"Сейчас принимаем решение, как забрать ночную смену, которая находится сейчас на фильтровальной станции, но, скорее только, они до утра будут там", - рассказал Евдокимов.

Руководитель предприятия сказал, что, вероятно, 18 апреля станцию ​​закроют вообще.

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