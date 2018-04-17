|Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пять раненых
|17.04.2018 17:21
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Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пять раненых
Фото: ukrinform.com
Колонна автомобилей рабочей смены ГФС, которая двигалась к станции, попала под обстрел около 15:40.
"Это была дневная смена сотрудников фильтровальной станции. Они ехали в рабочем автобусе и попали под обстрел. Пятеро ранены, один - в тяжелом состоянии", - сообщил исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Вода Донбасса" Александр Евдокимов, передает Общественное.
Он добавил, что раненые находятся в больнице города Ясиноватая, им оказывают помощь. У пострадавших пулевые ранения.
"Сейчас принимаем решение, как забрать ночную смену, которая находится сейчас на фильтровальной станции, но, скорее только, они до утра будут там", - рассказал Евдокимов.
Руководитель предприятия сказал, что, вероятно, 18 апреля станцию закроют вообще.