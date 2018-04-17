Во вторник, 17 апреля, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли сотрудников Донецкой фильтровальной станции, в результате которого пять человек получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ДФС.

"Сегодня в 15:40 попал под обстрел автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. Пятеро сотрудников компании ранены, один из них находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины реанимобиль с ранеными украинскими военными . В результате обстрела пострадала медсестра-анестезиолог.

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