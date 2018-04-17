На предварительном заседании Киевского райсуда Харькова Владимир Безух, подозреваемый в захвате заложников "Укрпочты", возле метро "Киевская", заявил, что он - сын Бога и просил отпустить его, передает со ссылкой на .

"Подозреваемый Безух заявил ходатайство с просьбой выпустить его из стеклянного помещения для подсудимых, однако суд отказал ему. Безух также назвал себя сыном Бога и заявил, что захватил отделение" Укрпочты ", чтобы обратить внимание общественности к этому факту", - сообщили в суде, передает Укринформ.

На заседание пришли некоторые потерпевшие, другие написали заявления с просьбой рассматривать дело без них.

Суд начнет рассматривать дело по существу 27 апреля.

30 декабря в прошлом году вооруженный мужчина ворвался в почтовое отделение и забаррикадировался изнутри. У него в заложниках оказались 11 человек, между которых трое женщин и двое детей. В 20:30 спецназовцы КОРД штурмовали отделения. Им удалось поймать нападавшего и вывести всех заложников. Позже выяснилось, что задержанный привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. У мужчины в 1977 году были проблемы с психикой.

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