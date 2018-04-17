Честно говоря, очень парадоксально выглядят действия Центробанка РФ, который на протяжении только этого времени, на фоне кремлевской пропаганды, рассказывающей о скором крахе экономической системы США и доллара в частности, вкладывался в американские гособлигации. Теперь же, после того как Россия стала одним из ТОП-овых держателей американского госдолга, она начала быстро сливать ценные бумаги.

Так, на сегодняшний день РФ является носителем госдолга США суммой в $93,8 млрд. С начала года Россия уменьшила долю американских облигаций в составе своих золото-валютных резервов с 24,% до 20,5%.

Таким образом, Кремль пополняет свои резервы валютой, радуя тем самым и ура-патриотов, которые всегда негодовали по поводу вложений их сверхдержавы в обязательства США. Что же, можно порадоваться? А вот и нет.

Дело в том, что Москва решила сливать ценные бумаги США тогда, когда ФРС значительно ужесточила свою политику относительно процентных ставок. Таким образом, играясь с американскими облигациями, Россия по состоянию на конец марта потеряла $61,5 млн или 3,533 млрд рублей.

И вот вроде бы ЗВР увеличили, ура-патриотов удовлетворили, а на наличку все равно попали! Что тут сказать, манагеры высшего класса!

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