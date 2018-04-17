Генеральный директор "Транспортной дирекции - 2018" Кирилл Поляков не исключил продажу крепкого алкоголя в бесплатных поездах для болельщиков чемпионата мира по футболу. Об этом он сообщил ТАСС, передает .

Согласно действующему законодательству, в вагоне-ресторане обычного поезда можно купить алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта не более 16,5% - пиво и вино. Однако в 2013 году был подписан федеральный закон (ФЗ №108), согласно которому Международной федерации футбола (ФИФА) и ее партнерам разрешена продажа алкогольной продукции в местах проведения мероприятий ЧМ-2018.

"Если исполнитель, который занимается вопросами питания, получит лицензию, то алкоголь будет доступен в вагонах-ресторанах в поездах, организуемых для болельщиков. Федеральная пассажирская компания передала перечень вагонов- ресторанов, для каждого из которых требуется дозволение на продажу крепкого алкоголя. К сожалению, когда это точно произойдет, сказать не могу, мы подали все документы и ждем решения по данному вопросу. В любом случае будет слабый алкоголь в виде пива и вина, вопрос заключается только в крепких напитках", - сказал Поляков.

Как писал , украинская водка считается одной из лучших в мире.

Также напомним, что за весь прошлый год Украина не купила у России ни одной бутылки водки.

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