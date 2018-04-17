|В Совместном центре по контролю и координации заявили, что боевики "ЛНР" снова сорвали разведение сил у Станицы Луганской
|17.04.2018 17:27
|
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1925018534175610
В СЦКК добавили, что подразделения Вооруженных сил Украины готовы к отводу сил и средств при условии неукоснительного выполнения главарями боевиков требований Рамочного решения по разведению сил и средств на линии разграничения.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.4 апреля пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что по итогам заседания ТКГ принято решение о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской 10 апреля, но оно не состоялось из-за обстрелов со стороны боевиков.В последний раз разведение сил и средств было запланировано на 13 апреля, но 11 апреля вечером боевики открыли огонь из стрелкового оружия.
Поделитесь статьей с друзьями