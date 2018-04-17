Руководитель Mercedes-AMG дал понять, что компания работает над новым спортивным автомобилем, который составит конкуренцию Porsche Cayman.

Если это произойдет, то этот спорткар станет третьей собственной моделью AMG после купе Mercedes-AMG GT и лифтбек Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Руководитель компании не рассказал, каким будет новый спорткар, но по некоторым данным Mercedes-AMG хочет выпустить компактный спортивный автомобиль, который по уровню будет чуть ниже Mercedes-AMG GT, информирует svodka.net.

Издание Autocar считает, что планируется полноценный соперник Porsche 718 Boxster и 718 Cayman. Новый спорткар по своим размерам будет близок к нынешнему SLC. Также Тобиас Моерс сообщил, что спортивное подразделение Mercedes отказалось от выпуска автомобиля сегмента SUV.

Данных о том, когда будет официально представлен спорткар, в настоящее время нет.

Глава компании также сообщил, что GT 4-Door Coupe получит 4-литровый гибридный силовой агрегат V8 мощностью не менее 800 л.с. Гибридная установка, впервые показанная в концептуальной версии в прошлом году, теперь станет флагманской моделью для этого автомобиля после старта продаж в 2020 году. Скорее только, это будет ответ модели Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

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