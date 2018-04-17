В Российской Федерации популярную сеть ресторанов McDonald's оштрафовали за реализацию бургеров с превышением содержания углеводов и энергетической ценности. Решение о наложении штрафа в размере 450 необлагаемых минимумов доходов граждан принял Роспотребнадзор, передает пресс-служба Арбитражного суда Москвы.

Еще в декабре прошлого года провел проверку одного из ресторанов McDonald's, обнаружив, что в бургерах Биг Мак содержится более 60 грамм углеводов на 100 грамм, вместо заявленных 42 грамм. Также энергетическая ценность составляла 570 ккал, хотя в технологической карте было указано 503 килокалории.

Уже в январе Роспотребнадзор привлек McDonald's к административной ответственности в виде штрафа. Предприятие обратилось в суд с заявлением об отмене постановления, но Арбитражный суд Москвы отклонил заявление.

"Доказательств того, что заявителем приняты исчерпывающие меры для соблюдения обязательных требований действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия или наличие объективных обстоятельств, препятствующих их выполнению, суду не представлено. В удовлетворении требований ООО McDonald's отказать полностью. Решением может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде ", - говорится в решении.

Как сообщал svodka.net ранее, в музее Гонконга открылась арт-ярмарка Harbour Art Fair , на которой была представлена работа швейцарской художницы Кэрол Мэй Unhappy Meal - небольшая скульптура, которая имитировала коробку с едой из McDonalds.

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