|Дуров пообещал финансировать владельцев Proxy и VPN биткойнами
|17.04.2018 17:33
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Основатель Telegram Павел Дуров сегодня заявил, что пожертвует из личных средств миллионы долларов на биткоин-гранты для администраторов Proxy и VPN, которые предоставляют средства для обхода блокировки его мессенджера. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте", передает
"Спасибо за поддержку и любовь Telegram - вместе нам удалось пережить первые 24 часа блокировки. Как показали последние сутки, в своей войне с прогрессом надзорные органы России готовы блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, несмотря на потери сторонних проектов. Кроме этого, власти России борются и с независимыми сервисами proxy / VPN, многие из которых перестают работать", - говорится в сообщении.
Отметим, в России за прошедшие сутки было заблокировано несколько миллионов IP-адресов Amazon и Google с целью остановить работу мессенджера Telegram.
"В рамках Цифрового Сопротивления - децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса - я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели. Призываю всех присоединяться и участвовать - настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием ", - написал Дуров.
Как сообщал 13 апреля Таганский суд Москвы постановил
заблокировать Telegram за непредоставление ФСБ ключей шифрования.
16 апреля началась блокировка мессенджера.