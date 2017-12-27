Ученые из немецкого Университета Генриха Гейне выяснили, как именно ВИЧ оказался в теле человека. Всему виной… обезьяна.

Оказывается, человек заразился СПИДом не от совокупления с обезьяной, а… от употребления этих животных в пищу. Таким образом теория одной группы ученых о том, что медленно прогрессирующее заболевание передалось во время полового акта с приматами, опровергнута.

Последние исследования научных исследователей показали, что ВИЧ-инфекция могла передаться человеку в процессе поедания обезьяны. При этом, по мнению экспертов, на первых порах опасный вирус SIVcpz еще можно было вылечить. Но после он претерпел мутации и приобрел способность практически полностью “отрубать” систему защиты человеческого организма.

По мнению ученых, предок ВИЧ мог проникнуть в тело «пациента ноль» вместе с мясом зараженной обезьяны, но при этом возможны и другие варианты: через кровь, раны или другие выделения.

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