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Умер актер фильмов "День счастья", "Крах" Тыкке
17.04.2018 17:35
В Санкт-Петербурге умер российский актер и режиссер Владимир Тыкке. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Тыкке тяжело болел Фото: kino-teatr.ru Об этом сообщается на сайте театра "Балтийский дом".На момент смерти актеру было 74 года.Отмечается, что он долго и тяжело болел.Владимир Тыкке родился 26 октября 1943 года в Ленинграде. Он руководил театром "Балтийский дом".Тыкке снимался в фильмах "Выстрел в спину", "День счастья", "Как вас теперь называть?", "Крах", "Комиссия по расследованию", сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".

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