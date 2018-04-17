В Санкт-Петербурге умер российский актер и режиссер Владимир Тыкке.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Тыкке тяжело
болел Фото: kino-teatr.ru Об этом сообщается на сайте театра
"Балтийский дом".На момент смерти актеру было 74 года.Отмечается,
что он долго и тяжело болел.Владимир Тыкке родился 26 октября 1943
года в Ленинграде. Он руководил театром "Балтийский дом".Тыкке
снимался в фильмах "Выстрел в спину", "День счастья", "Как вас
теперь называть?", "Крах", "Комиссия по расследованию", сериалах
"Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".
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