В Берлине понимают важность развития партнерства с восточными соседями ЕС, в том числе с Украиной, и следовательно в ближайшее время изменится политика Германии в отношении России. Об этом заявил госсекретарь МИД Германии Андреас Михаэлис в Берлине на встрече с членами Международной кризисной группы, сообщает Укринформ.

«Посмотрите на наших восточных соседей. Учитывая огромные последствия для безопасности, наши усилия по преодолению разрыва между Востоком и Западом в Европе не могут кончаться на границах Европейского Союза, они должны включать участников Восточного партнерства, в частности Украину и Беларусь», — сказал Михаэлис, информирует svodka.net.

Он также указал на необходимость стремиться к общей безопасности и балансу интересов с Россией. «Мы, вероятно, думали после Крыма, что отношения не могут быть хуже. Но потом были Донбасс, вмешательство в выборы, кибератаки, Солсбери. Наши отношения становятся все более враждебными», — констатировал дипломат.

Михаэлис отметил необходимость критически пересмотреть политику, которую Германия проводила на протяжении десятилетий и которую некоторые ее партнеры осудили как «российский романтизм». «В предстоящие месяцы мы выработаем сбалансированный подход к России, сочетающий четкую принципиальную позицию с готовностью к диалогу и взаимодействию», — отметил госсекретарь, уточнив, что новая «восточная политика» должна быть европейской.

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