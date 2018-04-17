Подозреваемая в подготовке теракта нардеп Надежда Савченко проходит допрос с полиграфом в следственном изоляторе .

Об этом говорится в сюжете "112 Украина", передает со ссылкой на .

Экспертиза была запланирована на 9:00 и должна была проходить в научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Туда Савченко не доставили и организовали допрос с применением полиграфа в СИЗО.

Адвокат нардепа возмущен этим фактом. Его об этом не предупредили.

Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР. По информации следствия, она вместе с руководителем центра "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планировали теракты с помощью оружия, изготовленного в ДНР и завезенного из России. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Сама Савченко назвала свои действия "политической провокацией", которую она организовала, "чтобы власть поняла, что она также смертна".

Сейчас она находится в следственном изоляторе . 23 марта объявила голодовку. 13 апреля допрос на полиграфе Савченко приостановили. Из-за ослабления здоровья нардепа провести процедуру корректно было невозможно. После того арестованная согласилась поесть, чтобы иметь возможность пройти полиграф.

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