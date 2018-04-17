Об этом на пресс-конференции в «Укринформе» сообщил чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Ян Пекло.

«2 млн украинских граждан работают, проживают и учатся в Польше. Граждане Украины в Польше являются самой многочисленной группой иностранцев», — сказал он.

Посол отметил, что украинских работников ценят в Польше. При этом он отметил, что трудовая миграция является полезным явлением не только для Польши, но и для Украины.

Так же он добавил, что украинцы пересылают сбережения своим семьям на территорию Украины. Согласно оценкам, за прошлый год из Польши в Украину было перечислено почти 100 млрд грн.

Отметим, что в прошлом году украинцы, работающие в Польше в полтора раза увеличили объем денежных переводов в Украину. В 2016 году украинские рабочие привезли домой 8 миллиардов злотых, однако последние данные польского центробанка свидетельствуют о том, что в 2017 году этот показатель достиг 13 миллиардов злотых, что эквивалентно порядка 100 миллиардам гривен.

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