Методы блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram в России привели к сбоям в работе инфраструктуры страны, отметил российский оппозиционер Михаил Ходорковский. Ходорковский: Методы блокировки Telegram привели к сбоям в работе инфраструктуры страны. ФСБ развлекается Фото: Михаил Ходорковский / Facebook "Роскомнадзор заблокировал уже 16 000 000 IP-адресов. Испытывают трудности в работе десятки популярных сервисов, сайтов, платежных систем, онлайн игр и вообще все, кто использует сервера Amazon и Google. По слухам есть сбои даже в аэропорту Шереметьево и Сбербанке", – рассказал он.Оппозиционер отметил, что с трудом работает и сам сайт Роскомнадзора, который "лег от ddos-атак или просто повышенного внимания"."Методы блокировки Telegram привели к сбоям в работе инфраструктуры страны. ФСБ развлекается. Эти дебилы отвечают за государственную безопасность? Бедная Россия!" – подытожил Ходорковский. https://www.facebook.com/mikhailkhodorkovsky/posts/1611225605592282 Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.Создатель и хозяин мессенджера ПавелДуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать мессенджер. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он отметил, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).16 апреля Роскомнадзор заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует мессенджер Telegram.17 апреля Дуров сообщил, что Telegram удалось "пережить" первые 24 часа блокировки в России и пообещал потратить миллионы долларов личных сбережений на выплаты Bitcoin-грантов администраторам proxy и VPN. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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