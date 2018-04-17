|Ходорковский про блокировку Telegram: Эти дебилы отвечают за государственную безопасность? Бедная Россия!
|17.04.2018 17:43
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https://www.facebook.com/mikhailkhodorkovsky/posts/1611225605592282
Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.Создатель и хозяин мессенджера ПавелДуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать мессенджер. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он отметил, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).16 апреля Роскомнадзор заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует мессенджер Telegram.17 апреля Дуров сообщил, что Telegram удалось "пережить" первые 24 часа блокировки в России и пообещал потратить миллионы долларов личных сбережений на выплаты Bitcoin-грантов администраторам proxy и VPN.
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