На днях мы сбили российский БПЛА «Орлан» из нашего Бука, близко от Часов Яр в Донецкой области. Долго думали говорить о этом или нет, публиковать видео или нет.

Это уже четвёртый сбитый Орлан за последнее время, а россияне все лезут и лезут, теперь уже пытаясь вылететь на мирную территорию. Будем и дальше сбивать все объекты которые угрожают безопасности страны, информирует svodka.net.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира