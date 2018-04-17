|В Сети рассказали о сбитом российском беспилотнике на Донбассе
|17.04.2018 17:44
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На днях мы сбили российский БПЛА «Орлан» из нашего Бука, близко от Часов Яр в Донецкой области. Долго думали говорить о этом или нет, публиковать видео или нет.
Это уже четвёртый сбитый Орлан за последнее время, а россияне все лезут и лезут, теперь уже пытаясь вылететь на мирную территорию. Будем и дальше сбивать все объекты которые угрожают безопасности страны, информирует svodka.net.
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