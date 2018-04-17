Знаменитый украинский боксер, который является чемпионом мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе, Александр Усик заявил, что не хочет, чтобы конец Всемирной боксерской суперсерии проходил в Российской Федерации. Об этом сообщает УНИАН .

"Скорее только, я буду готов драться в конце июня или в начале июля. И бой точно пройдет не в России. Конечно, он может пройти в России, но тогда в финале не будет Александра Усика", - пояснил чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе.

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 17 апреля, чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик травмировал руку во время подготовки к финалу Всемирной суперсерии бокса с россиянином Муратом Гассиевым.

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