Сегодня в рамках рабочего визита жена президента Украины Марина Порошенко привезла "Книгу Мира" в Кропивницкий. Об этом сообщил корреспондент.

Вместе с воспитанниками общеобразовательного учебного заведения №16 - детско-юношеского центра "Лидер", чьи родители являются участниками АТО, первая леди заполнила новые страницы национального проекта.

"Этот проект стартовал, когда началось военное набег, тогда наши земляки стали на защиту страны, мы ими гордимся и кланяемся им. Я хочу, чтобы это было восстанием Украины другим государствам о том, что мы хотим мира в своей стране", - сказала первая леди.

Во время встречи с Мариной Порошенко маленькие кропивничане прочитали стихи о войне и мире. Поэтические строки, написанные детьми и их родителями, внесли в книгу вместе с пожеланиями об установлении мира.

По словам жены президента, "Книгу Мира" презентуют общественности в августе, произойдет это в Киеве. Первая леди пригласила школьников на торжества по этому поводу.

Так, Кировоградская область стала 21-м регионом, жители которого присоединились к этому проекту.

Напомним, жена президента Марина Порошенко, находясь в Виннице, вместе с детьми участников АТО заполнила новые страницы национального проекта "Книга Мира",

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