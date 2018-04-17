Украинский президент Петр Порошенко отказывается предоставить прессе ключевые документы о своих офшорных активах и вместе со своим окружением безосновательно обвиняет журналистов-расследователей в неправоте. Об этом рассказал основатель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Салливан: Порошенко – бизнесмен. А бизнесмены не становятся хорошими политиками. Трамп – показательный пример Фото: Drew Sullivan / Facebook "Порошенко – коррумпированный бизнесмен, вокруг которого много опасных людей. И он продолжает делать очень сомнительные вещи. Представители Порошенко уверяли, что не переводили деньги в офшоры, но доказательства свидетельствуют об обратном. Затем они напали на нас за нашу интерпретацию документов. Порошенко уверял, что отдаст бизнес в доверительную собственность. Но мы не получили ни одного подтверждения этому, а сам президент отказывается опубликовать ключевые документы, которые бы доказали, что он говорит правду. Мы же думаем, что эти документы покажут обратное", – сказал Салливан.Доказательством своей правоты руководитель центра журналистских расследований считает заявление о закрытии фабрики Roshen в России. Если бы ей управлял слепой траст, как утверждали у Порошенко, то заявление сделал бы он, а не менеджмент Roshen, сказал Салливан."Президент не сделал того, что обещал. А его люди врут. Причем пытаются возражать на наши аргументы словами "вы неправы и дураки". Мы не дураки. Мы – журналисты-расследователи и понимаем, как работает бизнес-документация. Если бы он был реально честным человеком, опубликовал бы настоящие документы. Но он этого не делает и скорее будет атаковать журналистов за честность", – считает журналист.По мнению Салливана, ситуация со свободой слова в Украине ухудшается, и страдают прежде только независимые медиа, атакующие власть.OCCRP будет еще тщательнее следить за деятельностью Порошенко, пообещал он."За ним была вся страна. Он мог выполнить миссию – изменить ее. Но потерял эту прекрасную возможность. Частично потому, что не является настоящим политиком. Он – бизнесмен. А бизнесмены не становятся хорошими политиками. Трамп – показательный пример", – добавил Салливан.Президент Украины был участником скандала Panama Papers в апреле 2016 года. Журналисты, сотрудничающие с OCCRP, опубликовали материалы о том, что он владеет офшорной компанией Prime Asset Partners Limited, которую в августе 2014 года зарегистрировал на Британских Виргинских островах.Президент заявлял, что отошел от управления своими активами, поручив это консалтинговым и юридическим компаниям.В ноябре 2017 года журналисты проекта "Слідство.Iнфо" опубликовали расследование о попытке создания для Порошенко еще одной офшорной компании в 2014 году. Целью могла быть минимизация уплаты налогов, а не передача корпорации Roshen в слепой траст, говорилось в расследовании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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