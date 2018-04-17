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Основатель центра журналистских расследований OCCRP Салливан: Порошенко - коррумпированный бизнесмен, вокруг которого много опасных людей
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17.04.2018 17:51
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Украинский президент Петр Порошенко отказывается предоставить
прессе ключевые документы о своих офшорных активах и вместе со
своим окружением безосновательно обвиняет
журналистов-расследователей в неправоте. Об этом рассказал
основатель Центра исследования коррупции и организованной
преступности Дрю Салливан. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Салливан: Порошенко – бизнесмен. А бизнесмены
не становятся хорошими политиками. Трамп – показательный пример
Фото: Drew Sullivan / Facebook "Порошенко – коррумпированный
бизнесмен, вокруг которого много опасных людей. И он продолжает
делать очень сомнительные вещи. Представители Порошенко уверяли,
что не переводили деньги в офшоры, но доказательства
свидетельствуют об обратном. Затем они напали на нас за нашу
интерпретацию документов. Порошенко уверял, что отдаст бизнес в
доверительную собственность. Но мы не получили ни одного
подтверждения этому, а сам президент отказывается опубликовать
ключевые документы, которые бы доказали, что он говорит правду. Мы
же думаем, что эти документы покажут обратное", – сказал
Салливан.Доказательством своей правоты руководитель центра
журналистских расследований считает заявление о закрытии фабрики
Roshen в России. Если бы ей управлял слепой траст, как утверждали у
Порошенко, то заявление сделал бы он, а не менеджмент Roshen,
сказал Салливан."Президент не сделал того, что обещал. А его люди
врут. Причем пытаются возражать на наши аргументы словами "вы
неправы и дураки". Мы не дураки. Мы –
журналисты-расследователи и понимаем, как работает
бизнес-документация. Если бы он был реально честным человеком,
опубликовал бы настоящие документы. Но он этого не делает и скорее
будет атаковать журналистов за честность", – считает
журналист.По мнению Салливана, ситуация со свободой слова в Украине
ухудшается, и страдают прежде только независимые медиа, атакующие
власть.OCCRP будет еще тщательнее следить за деятельностью
Порошенко, пообещал он."За ним была вся страна. Он мог выполнить
миссию – изменить ее. Но потерял эту прекрасную возможность.
Частично потому, что не является настоящим политиком. Он –
бизнесмен. А бизнесмены не становятся хорошими политиками.
Трамп – показательный пример", – добавил
Салливан.Президент Украины был участником скандала Panama Papers в
апреле 2016 года. Журналисты, сотрудничающие с OCCRP, опубликовали
материалы о том, что он владеет офшорной компанией Prime
Asset Partners Limited, которую в августе 2014 года зарегистрировал
на Британских Виргинских островах.Президент заявлял,
что отошел от управления своими активами, поручив это
консалтинговым и юридическим компаниям.В ноябре 2017 года
журналисты проекта "Слідство.Iнфо" опубликовали расследование
о попытке создания для Порошенко еще одной офшорной
компании в 2014 году. Целью могла быть минимизация уплаты
налогов, а не передача корпорации Roshen в слепой траст, говорилось
в расследовании.
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