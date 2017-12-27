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Генштаб: Безвозвратные потери ВСУ в 2017 году – 191 военнослужащий
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27.12.2017 09:43
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Санитарные потери (раненные, травмированные и больные) в рядах
Вооруженных сил Украины с начала 2017 года по 18 декабря – 1265
военных, рассказали в Генштабе ВСУ. В Генштабе рассказали о потерях
в ВСУ Фото: EPA В Генштабе отметили, что это данные по состоянию на
18 декабря.К безвозвратным потерям относят погибших в боях,
пропавши без вести и пленных.Санитарные потери (раненные,
травмированные и больные) по состоянию на 18 декабря
составляли 1265 военных. Из них раненых – 174.В Генштабе
добавили, что в 2017 году на контрактную службу в ВСУ поступило
35220 человек.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.27 октября 2017 года главный военный прокурор Украины
Анатолий Матиос заявил, что с апреля 2014 года более 10 тыс.
украинских военных погибли или были ранены не от боевых
действий.В Генштабе ВСУ заявляли, что с начала проведения АТО
до 28 октября 2017 года боевые потери составили 10 710
военнослужащих ВСУ, из них безвозвратные – 2333,
санитарные – 8377. В 2016 году вследствие боевых действий
погибло 212 военнослужащих ВСУ, а санитарные потери составили 1277
военнослужащих.5 декабря министр обороны Украины Степан Полторак
рассказал, что небоевые потери ВСУ в 2017 году составили
90 человек.
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