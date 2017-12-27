Санитарные потери (раненные, травмированные и больные) в рядах Вооруженных сил Украины с начала 2017 года по 18 декабря – 1265 военных, рассказали в Генштабе ВСУ. В Генштабе рассказали о потерях в ВСУ Фото: EPA В Генштабе отметили, что это данные по состоянию на 18 декабря.К безвозвратным потерям относят погибших в боях, пропавши без вести и пленных.Санитарные потери (раненные, травмированные и больные) по состоянию на 18 декабря составляли 1265 военных. Из них раненых – 174.В Генштабе добавили, что в 2017 году на контрактную службу в ВСУ поступило 35220 человек.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.27 октября 2017 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с апреля 2014 года более 10 тыс. украинских военных погибли или были ранены не от боевых действий.В Генштабе ВСУ заявляли, что с начала проведения АТО до 28 октября 2017 года боевые потери составили 10 710 военнослужащих ВСУ, из них безвозвратные – 2333, санитарные – 8377. В 2016 году вследствие боевых действий погибло 212 военнослужащих ВСУ, а санитарные потери составили 1277 военнослужащих.5 декабря министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что небоевые потери ВСУ в 2017 году составили 90 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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