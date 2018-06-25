|Больницы до 1 сентября отчитаются о наличии лекарств
|25.06.2018 14:19
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К 1 сентября все больницы должны обнародовать информацию об имеющихся лекарствах, а в дальнейшем публиковать такую информацию еженедельно. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время расширенного совещания по обеспечению граждан лекарственными и медицинскими изделиями, передает со ссылкой на “Правительственный портал”.
“Все, что обеспечено по лекарствам, еженедельно должно быть доставлено к человеку. Система должна работать, как часы, и это ответственность не только правительства, но и местных администраций. В регионах не так много больниц, навести порядок можно. Правительство готовит решение о серьезном аудите и ревизии ситуации. Начинайте действовать активно. К 1 сентября все больницы должны обнародовать информацию об имеющихся лекарствах, а дальше — еженедельное ее обновление”, — заявил Гройсман.
Напомним, с 22 мая министерство здравоохранения Украины ввело электронный рецепт. Введенные изменения сделали возможным назначение рецептов врачами, осуществляющими медицинскую практику как ФЛП.