В новой веб-версии Gmail появится «срок годности» письма

Компания Google вскоре должна сильно обновить дизайн веб-версии почтового сервиса Gmail. Но кроме нового внешнего вида будут и другие новшества, информирует svodka.net.

Источник обнаружил указания на то, что Google внедрит в Gmail возможность отправлять письма с функцией самоуничтожения. Проще говоря, через определённое время после прочтения такое письмо удалится. Срок жизни письма отправитель сможет устанавливать сам.

Кроме того, будет доступен конфиденциальный режим отправки. «Режим конфиденциальности» также запретит пересылать письмо, копировать, загружать или печатать. Правда, сделать скриншот никто помешать не сможет.

Ещё одна функция безопасности будет заключаться возможности отправлять защищённые паролем письма. То есть для его прочтения необходимо будет ввести пароль.

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Пока не очень понятно, можно ли будет отправлять такие письма пользователям, не имеющим учётных записей Google, так как при открытии конфиденциального письма система просит зайти в свою учётную запись.

Корпорация обещает представить обновленный Gmail 8 мая на конференции разработчиков Google I/O 2018. Пользователи получат к нему доступ до конца апреля.

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