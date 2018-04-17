Исполнительный совет ЮНЕСКО одобрил присвоение статуса
глобального геопарка 13 новым объектам в Северной Америке, Азии и
Европе. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.
Таким образом, всемирная сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО теперь
насчитывает 140 объектов в 38 странах.
В Сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО вошли следующие 13
объектов:
• Фамен-Арденны, Бельгия
• Персе, Канада
• Ганушань-Ношуйхэ, Китай
• Хуангань Дабешань, Китай
• Конка-де-Тремп Монтсек, Испания
• Божоле, Франция
• Силетух-Палабуханрату, Индонезия
• Ринджани Ломбок, Индонезия
• Полуостров Идзу, Япония
• Мудынсан, Республика Корея
• Нгоронгоро-Ленгаи, Танзания
• Сатун, Таиланд
• Каобанг, Вьетнам
"Присвоение статуса Глобального геопарка ЮНЕСКО позволяет выбранным
объектам и проживающему на их территории местному населению
подчеркнуть значение геологического и общечеловеческого наследия и
расширить деятельность по информированию общественности об этом
наследии. Этот почетный статус также дает возможность делиться
опытом и передовыми методами с другими объектами в рамках
Глобальной сети геопарков", - говорится в сообщении ЮНЕСКО.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что
государство в этом году выделит на обновление национального
дендрологического парка "Софиевка" в городе Умань 75 млн грн,
изменения в парке позволят внести его в Список мирового наследия
ЮНЕСКО.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира