Исполнительный совет ЮНЕСКО одобрил присвоение статуса глобального геопарка 13 новым объектам в Северной Америке, Азии и Европе. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.





Таким образом, всемирная сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО теперь насчитывает 140 объектов в 38 странах.



В Сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО вошли следующие 13 объектов:

• Фамен-Арденны, Бельгия

• Персе, Канада

• Ганушань-Ношуйхэ, Китай

• Хуангань Дабешань, Китай

• Конка-де-Тремп Монтсек, Испания

• Божоле, Франция

• Силетух-Палабуханрату, Индонезия

• Ринджани Ломбок, Индонезия

• Полуостров Идзу, Япония

• Мудынсан, Республика Корея

• Нгоронгоро-Ленгаи, Танзания

• Сатун, Таиланд

• Каобанг, Вьетнам



"Присвоение статуса Глобального геопарка ЮНЕСКО позволяет выбранным объектам и проживающему на их территории местному населению подчеркнуть значение геологического и общечеловеческого наследия и расширить деятельность по информированию общественности об этом наследии. Этот почетный статус также дает возможность делиться опытом и передовыми методами с другими объектами в рамках Глобальной сети геопарков", - говорится в сообщении ЮНЕСКО.



Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что государство в этом году выделит на обновление национального дендрологического парка "Софиевка" в городе Умань 75 млн грн, изменения в парке позволят внести его в Список мирового наследия ЮНЕСКО.





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