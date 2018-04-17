О произошедшем вчера, 16 апреля, инциденте в Донецке рассказали пользователи Twitter.

ЧП случилось возле ТЦ «Континент» в 19:30 у центрального входа. Как рассказывает зритель, сначала боевики гнались за подростками, а когда сравнялись с ними, то удача их и вовсе покинула.

«Это не слухи, видел лично. Не знаю, как началось, но вояки гнались за пацанами, а когда догнали, то отгребли по полной. Пацанва тупо развернулись и человек пять накидали зеленым по самое нехочу, еще и головой об плитку опустили одного, аж зазвенело, а потом тупо свалили в сторону ЦУМа», — рассказал свидетель произошедших разборок.

В комментариях пользователи Сети писали, что такая судьба ждет многих боевиков в ОРДЛО, поскольку оккупационные власти уже настолько достали местное население, что люди готовы идти против террористов чуть ли не голыми руками.

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