В Генпрокуратуре РФ подтвердили поступление запроса от украинских коллег, подозревающих весь состав российского Конституционного суда в покушении на государственную целостность Украины. Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ, подписанный 18 марта 2014 года, Конституционный суд России признал законным Фото: ЕРА Карапетян добавил, что ранее Киев передавал подобные запросы в отношении лиц из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, а также руководства министерства обороны РФ.По словам замгенпрокурора, международно-правовое сотрудничество России с Украиной продолжается, хотя его объем снизился, а каждый требование теперь рассматривается отдельно.Россия оккупировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и организовала незаконный референдум на полуострове 16 марта 2014 года.18 марта 2014 года в Москве с участием президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенных представителей "власти Крыма" Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Алексея Чалого был подписан "Договор о принятии в РФ Республики Крым и создании в составе РФ новых субъектов".На следующий день, 19 марта, судьи Конституционного суда РФ единогласно признали, что договор соответствует Конституции РоссииГенеральная прокуратура Украины считает договор о вхождении Крыма в Россию ничтожным с правовой точки зрения.1 марта 2018 года составлено сообщение о подозрении председателю и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия), сообщал глава ведомства Юрий Луценко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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