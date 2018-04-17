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Украина отправила в Россию запрос о правовой помощи по делу о пособничестве судей Конституционного суда РФ в аннексии Крыма
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17.04.2018 17:59
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В Генпрокуратуре РФ подтвердили поступление запроса от украинских
коллег, подозревающих весь состав российского Конституционного суда
в покушении на государственную целостность Украины. Договор о
вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ, подписанный 18 марта
2014 года, Конституционный суд России признал законным Фото: ЕРА
Карапетян добавил, что ранее Киев передавал подобные запросы в
отношении лиц из окружения экс-президента Украины Виктора
Януковича, а также руководства министерства обороны РФ.По словам
замгенпрокурора, международно-правовое сотрудничество России с
Украиной продолжается, хотя его объем снизился, а каждый требование
теперь рассматривается отдельно.Россия оккупировала Крым и
Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и
организовала незаконный референдум на полуострове 16 марта
2014 года.18 марта 2014 года в Москве с участием президента РФ
Владимира Путина и самопровозглашенных представителей "власти
Крыма" Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Алексея Чалого
был подписан "Договор о принятии в РФ Республики Крым и создании в
составе РФ новых субъектов".На следующий день, 19 марта, судьи
Конституционного суда РФ единогласно признали, что договор
соответствует Конституции РоссииГенеральная прокуратура Украины
считает договор о вхождении Крыма в Россию ничтожным с правовой
точки зрения.1 марта 2018 года составлено сообщение о подозрении
председателю и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации
в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.
110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленных
действиях, совершенных с целью изменения границ территории и
государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного
Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному
сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия), сообщал глава
ведомства Юрий Луценко.
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