Будучи кандидатом в президенты Украины, Петр Порошенко пообещал, что антитеррористическая операция не может и не продлится два-три месяца, а продлится несколько часов. АТО затянулось не на несколько часов и не на пару месяцов. В апреле этого года исполняется четыре года со дня подписания указа о начале в восточных областях страны антитеррористической операции. Тогда именно такое название получил комплекс мероприятий, утвержденный секретным решением СНБО после обстрела колонны украинских силовиков под Славянском.

Директор Института внешней политики, конфликтолог-международник Григорий Перепелица подчеркнул, что ключевой пробел в том, что АТО – это формат, который означает «ни войны, ни мира» и действительно позволяет ничего не делать для обороны страны. Поэтому за все годы ничего прорывного не произошло, информирует svodka.net.

«АТО – это внутренняя проблема, конфликт, который с обороноспособностью страны не имеет ничего общего. Поэтому все это время оборонный бюджет можно было пускать на различные потоки, поддерживая и укрепляя коррупцию», – отметил он.

«И при этом не признавать не только войну, но и пленных, как военнопленных, находившихся под защитой международных конвенций. Это значит, что наши добровольцы не являються участниками войны, поскольку самой войны нет», – уточнил эксперт.

По его словам, ситуация неопределенности на протяжении всех этих лет под названием АТО очень выгодна всем, следовательно и не признается война. АТО – это удобная формула, за которой выгодно прятаться, следовательно 4 года войны мы являемся заложниками политики властей.

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«Наши бойцы погибают. Мы теряем боеспособные подразделения и происходит постепенная деморализация не только ВСУ, но и общества. Следовательно, политическая и социальная активность населения падает. В свою очередь это усиливает общественное равнодушие к судьбе страны», – добавил военный.

Это укладывается в стратегию контролируемого хаоса, к которой прибегает Путин в гибридной войне против Украины, подчеркнул эксперт.

«Четыре года формата АТО, но на самом деле никто никакой ответственности за утрату территориальной целостности, неприкосновенности границ не несет. АТО не предусматривает наказания за такие тяжкие государственные преступления, которые привели к потере государственного суверенитета. Терроризм не посягает на государственный суверенитет», – пояснил он.

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Четыре года формата АТО, то есть ни войны, ни мира, означают, что война продолжается, а мир не наступает. Война растягивается во времени, а мир – откладывается.

Хотя при этом боевые действия ведутся на более низком уровне интенсивности, чем во время наступательных и оборонительных операций, отметил он.

«Опять же, войска и не могут постоянно вести активные боевые действия. Они истощаются. Если Советский Союз 4 года вел войну, это не означало, что каждый день были большие потери. Большие потери были в период обороны, когда наступал враг. Была такая ситуация, как сейчас на востоке Украины. То есть война вроде бы незаметна, поскольку боевые действия на низком уровне интенсивности, их удалось локализовать донбасским театром военных действий. Это на проотяжении 4 лет дает возможность власти делать вид, что с войной покончено», – уточнил Перепелица.

По его словам, остается проблема – восстановить политический контроль над частью территорий, которую власть потеряла.

«АТО вообще ни к чему. Мы сами признали, что террористов там нет. «ДНР» и «ЛНР» никто не признал террористическими организациями. Все понимают, что это фантомы», – констатировал он.

«Антитеррористическая операция – операция против терроризма. Хоть одного террориста осудили? Это только ярлыки. Террористический акт имеет сугубо политические цели. Например, ИГИЛ. Они совершили террористический акт, выставили условия, заявили, что будут продолжать, пока их условия не выполнят, и при этом взяли на себя ответственность за содеянный теракт. Поэтому АТО – это манипуляция терминологией . Измениться в таких условиях ничего не может», – резюмировал Григорий Перепелица.

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