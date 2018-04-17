Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Стивен Спилберг заработал в прокате более 10 миллиардов долларов первым из кинематографистов, тем самым подтвердив звание самого кассового режиссера в истории кино. Об этом сообщает BoxOfficeMojo .

Заработав 10,009 миллиардов долларов, он значительно обогнал следующих за ним режиссеров. На втором месте разместился Питер Джексон, который снял "Властелина колец", с 6,52 миллиардами долларов. Далее следует автор "Трансформеров" Майкл Бэй, который заработал 6,414 миллиардов долларов. Режиссер "Аватара" и "Титаника" Джеймс Кэмерон заработал 6, 138 миллиардов долларов.

Спилберг стал абсолютным лидером благодаря блокбастеру "Первому игроку приготовиться", который уже собрал 114 миллионов долларов в прокате.

Как сообщал svodka.net, легендарный голливудский режиссер Стивен Спилберг рассказал, когда начнет снимать пятого "Индиану Джонса" .

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