Россию обвинили в масштабных кибератаках на правительственные учреждения и Великобритании. Министерство национальной безопасности , Федеральное бюро расследований и Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовали совместное заявление о злонамеренную киберактивность, которую проводит власть России.

Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте британского центра, передает со ссылкой на .

Главной целью российских хакеров являются правительственные и частные организации, поставщики "критически важных" инфраструктур и интернет-услуг, поддерживающих эти сектора.

Эти кибератаки направленные на сетевые инфраструктурные устройства по всему миру. "Зараженными" становятся маршрутизаторы, коммутаторы, брандмауэры и системы обнаружения сетевых вторжений.

Страны Европейского Союза должны активизировать свои усилия и создать общий оборонительный союз. Об этом говорится в резолюцииЕвропарламенту.

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