Пост сочувствия российскому человеку. Тяжело тебе живётся, мой соотечественник. Ты окружён со всех сторон врагами, всё вокруг представляет для тебя опасность и угрозу.

Ты боишься геев. Ты постоянно говоришь, что тебе не важно, кто с кем спит, но постоянно говоришь о том, кто с кем спит. В подробностях обсуждаешь гомосексуальную любовь, иногда даже смотришь её в интернете на разных сайтах, пока жена мирно спит рядом. Наверное, чтобы знать врага в лицо и быть готовым в любую минуту дать отпор. Или просто дать.

Ты боишься НАТО. Каждый день ты выглядываешь в окно, смотришь на свой раздолбленный двор с алкашами в его утробе и переживаешь, как бы на всё это чудо не десантировались солдаты НАТО. Ты ни разу в жизни не видел ни одного солдата НАТО, но тревога не покидает тебя. Поэтому ты очень радуешься, когда вместо твоей зарплаты, твоей работы, твоих дорог, твоей жизни Россия рождает новый танк. Иначе НАТО. А НАТО — это страшно.

Ты боишься либералов. Ты не знаешь, что такое либерализм, ты не понимаешь, что за ценности он отстаивает, но ты убежден, что, если бы не либералы, то всё бы наладилось. Ты уже готов встать с колен, но тебе мешают эти либералы, они вечно что-то делают и пытаются помешать. Ты не знаешь, что они делают конкретно, но встать с колен не получается именно из-за них. Это истина, так сказали по телевизору.

Ты боишься Майдана. Потому что после Майдана придут фашисты. Последнего фашиста видел твой дед, но тебя это не смущает. Ты тоже их видел. По телевизору в Украине. Майдан — это потеря стабильности. А ты стабильно нищ, стабильно жалок, стабильно немощен, стабильно убог. Твоя жизнь — это сплошная стабильность. Такую жизнь-сокровище терять нельзя.

Ты боишься евреев. Премьер-министр Украины — еврей. Троцкий — еврей. Разве нужны ещё какие-то подтверждения, что всё из-за евреев. Что всё? Не важно, просто всё. Это великий заговор евреев против России. Их главная цель — это власть и деньги. Не то, что Путин и ко — бессеребренники, патриоты, не евреи. Ротенберг не считается. Он еврей, который принял сторону добра и справедливости.

Кольцо сжимается, держи оборону, товарищ! Боюсь, что кольцо это вокруг твоего мозга, но, не бери в голову, защищайся! Родина одобрит и поддержит.

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