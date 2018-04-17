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Великобритания: яд, которым отравили Скрипалей, был в жидкой форме
17.04.2018 18:03

Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было в жидкой форме. Об этом сообщает Департамент охраны окружающей среды Великобритании, передает со ссылкой на ВВС.

Согласно сообщению, для отравления Скрипалей была использована "очень маленькая" доза вещества.

Также отмечено, что в ближайшее время начнется массовая акция по очистке девяти городских объектов, между которых дом Скрипалей, станция скорой помощи, полицейский участок, а также ресторан и паб, в котором они были в день отравления.

По словам экспертов, это вещество не испаряется и не исчезает, для его устранения необходима интенсивная очистка с помощью едких химических средств.

Напомним, прежний полковник ГРУ Генштаба РФ Сергей Скрипаль по-прежнему находится в больнице, однако его состояние больше не является критическим.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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