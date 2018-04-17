Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили
бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
было в жидкой форме. Об этом сообщает Департамент охраны окружающей
среды Великобритании, передает со ссылкой на ВВС.
Согласно сообщению, для отравления Скрипалей была использована
"очень маленькая" доза вещества.
Также отмечено, что в ближайшее время начнется массовая акция по
очистке девяти городских объектов, между которых дом Скрипалей,
станция скорой помощи, полицейский участок, а также ресторан и паб,
в котором они были в день отравления.
По словам экспертов, это вещество не испаряется и не исчезает, для
его устранения необходима интенсивная очистка с помощью едких
химических средств.
Напомним, прежний полковник ГРУ Генштаба РФ Сергей Скрипаль
по-прежнему находится в больнице, однако его состояние больше не
является критическим.
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