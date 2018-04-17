Среднесрочной целью Украины является получение плана действий по членству в НАТО.

«Сейчас в Украине есть краткосрочные и среднесрочные задачи на повестке дня сотрудничества с НАТО. План действий по членству я бы отнесла к среднесрочным», — заявила «Обозревателю» вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует svodka.net.

Она подчеркнула, что президент Петр Порошенко подписал Годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО.

«Наша главная цель сейчас — реализовывать эту программу, а также другие документы, например хитрый оборонный бюллетень. Если выполним эту «домашнюю работу», в НАТО не будет причин сомневаться, стоит ли принимать Украину. Также мы должны двигаться к тому, чтобы наши годовые национальные программы были все больше похожи на планы действий относительно членства. И именно из-за нашей особой заинтересованности у Украины есть доступ к планам некоторых нынешних членов альянса. То есть у нас есть образцы», — пояснила вице-премьер.

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