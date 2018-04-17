Казачьи формирования в аннексированном Крыму будут использоваться для подавления проявлений гражданского недовольства, давления на проукраински настроенных граждан, проникновения под видом гражданского населения на материковую часть Украины с целью сбора актуальной разведывательной информации военного и военно-политического характера, а также проведения разведывательно-диверсионной деятельности, заявил нардеп от "Народного фронта" и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Тымчук: В Крыму будут действовать казачьи формирования Фото: ЕРА Создание формирований началось по инициативе руководства Федеральной службы безопасности РФ."В рамках проекта 30 марта текущего года так называемый парламент Крыма принял закон "О казачестве в Республике Крым", согласно которому на аннексированном полуострове будут созданы военизированные парамилитарные структуры – "казачьи дружины", которые будут подчинены местной оккупационной власти. Деятельность этих структур будет регламентироваться так называемыми законодательными актами и постановлениями госсовета, финансирование будет выделяться из "республиканского бюджета", а при "главе Республики Крым" будет функционировать рабочая группа по вопросам казачества", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1524410167687633 По словам Тымчука, создание казачьих военизированных формирований будет происходить по приднестровскому образцу."В связи с нарастающим социально-экономическим напряжением данные формирования будут использоваться для подавления проявлений гражданского недовольства на территории полуострова и осуществления давления на проукраински настроенных граждан. Кроме того, военизированные казачьи формирования в оккупированном Крыму будут выполнять следующие задачи: несение службы по "охране гражданского порядка" в населенных пунктах аннексированного полуострова; оказание помощи в охране "границы"; проникновение под видом гражданского населения в интересах ФСБ РФ на материковую часть Украины с целью сбора актуальной разведывательной информации военного и военно-политического характера; проведение разведывательно-диверсионной деятельности", – добавил координатор "Информационного сопротивления".Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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