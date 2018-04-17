|Тымчук заявил, что в Крыму создают военные формирования казаков
|17.04.2018 18:07
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https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1524410167687633
По словам Тымчука, создание казачьих военизированных формирований будет происходить по приднестровскому образцу."В связи с нарастающим социально-экономическим напряжением данные формирования будут использоваться для подавления проявлений гражданского недовольства на территории полуострова и осуществления давления на проукраински настроенных граждан. Кроме того, военизированные казачьи формирования в оккупированном Крыму будут выполнять следующие задачи: несение службы по "охране гражданского порядка" в населенных пунктах аннексированного полуострова; оказание помощи в охране "границы"; проникновение под видом гражданского населения в интересах ФСБ РФ на материковую часть Украины с целью сбора актуальной разведывательной информации военного и военно-политического характера; проведение разведывательно-диверсионной деятельности", – добавил координатор "Информационного сопротивления".Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
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