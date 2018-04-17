Инициативу выдвинул мэр Венеции Луиджи Бруньяро после того, как на пасхальные праздники в город прибыло около 125 тыс человек. Это вызвало недовольство местных жителей и настоящее столпотворение на узких улочках города.

«Мы не успевали убирать мусор. На мостах было не протолкнуться. Те, кто здесь живут, работают или размещаются в городском отеле, могут войти. Другие должны держаться подальше», – заявил Бруньяро.

Глава города считает, что власти имеют право закрывать город в такие многолюдные дни. Венеция имеет право начать контролировать количество путешественников. Технически невозможно не пустить в город туристов, прибывающих по железной дороге, но в стоимость билета можно добавить специальный налог, который компенсировал бы «потенциальный вред» от туриста. Так же можно ввести плату с туристов, которые приезжают в Венецию на однодневные экскурсии.

Кроме того, в городе будут жестко пресекать любое хулиганство. Мэр Бруньяро намерен увеличить штат городской полиции, штрафы, и привлечь уголовное правосудие. Те, кто совершает нецензурные действия, должны предстать перед судом и провести ночь в камере, прежде чем их освободят под залог.

Когда именно будет принят новый закон, пока неизвестно.

Ранее власти Венеции намеревались установить специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город. В стратегических пунктах, через которые в город прибывает основной поток туристов, должны были появиться автоматические счетчики, чтобы на основании полученных данных ограничивать количество посещающих в город.

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