Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в марте 2018 года утвердил проект Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания со стартом первого этапа в августе 2018 года, внеся таким образом изменения в свое решение, которым ранее был утвержден проект плана поэтапного отключения с 30 марта, в очередной раз отсрочив отключение аналогового сигнала в Украине.

Украина намерена не взыскивать ввозную пошлину на TV-тюнеры формата DVB-T2 на период внедрения цифрового вещания, информирует svodka.net.

Украина намерена временно, до 1 января 2020 года — на период внедрения цифрового телерадиовещания, не взыскивать пошлину при ввозе на таможенную территорию страны преобразователей цифрового телевизионного сигнала (видеотюнеров цифрового эфирного телерадиовещания), которые классифицируются по коду 8528 71 19 00 согласно УКТ ВЭД.

Такая инициатива закреплена в законопроекте «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о временном освобождении от налогообложения ввозной пошлиной», текст которого обнародован на веб-сайте Минэкономразвития.

Согласно ему, порядок и объем ввоза указанных товаров должны определяться Кабинетом министров Украины.

В пояснительной записке к документу отмечается, что, в соответствии с таможенным тарифом Украины, видеотюнеры, внесенные под указанным кодом в УКТ ВЭД, облагаются ввозной пошлиной по ставке 10%.

Согласно информации Государственной фискальной службы (ГФС), стоимость такой продукции, импортируемой на территорию Украины в 2015 году, составила $4,074 млн, уплачены ввозные пошлины на 9,359 млн грн; в 2016 году стоимость составила $3,02 млн, уплачены ввозные пошлины на 7,836 млн грн; в 2017 году – $6,103 млн и 16,138 млн грн соответственно.

«В случае освобождения от налогообложения ввозной пошлиной указанных товаров при условии объема импорта этой продукции по среднему показателю 2015-2017 гг. непоступление в государственный бюджет на соответствующий год могло бы составить 11,111 млн грн. Однако потери бюджета от реализации проекта закона будут незначительными, поскольку по коду 8528 71 19 00 классифицируются различные видеотюнеры, в частности, способные принимать как эфирное (наземное и спутниковое) телерадиовещание, так и кабельные телевизионные сигналы, а освободить от налогообложения ввозной пошлиной предполагается только видеотюнеры стандарта DVB-T2», — говорится в ней.

«Реализация проекта закона позволит временно установить льготные условия ввоза на территорию Украины преобразователей цифрового телевизионного сигнала, создаст условия для снижения их стоимости, следовательно, увеличения их импорта и установки, будет помогать внедрению цифрового телерадиовещания в Украине», — отмечается в пояснительной записке.

По словам ответственного секретаря Нацсовета Александра Ильяшенко, проект плана отключения аналогового вещания был разработан в ноябре 2017 года и представлен на заседании Межведомственной координационной группы по вопросам внедрения в Украине цифрового телерадиовещания, созданной при Администрации Госспецсвязи.

«Этапы его выполнения должны были начаться в декабре 2017 года. В начале марта-2018 выяснилось, что никакие действия не выполняются, главная причина этого в том, что план не был утвержден Кабинетом министров Украины», — отмечалось в сообщении госрегулятора.

Второй этап — отключение аналогового сигнала на всей территории страны, за исключением телеканала «UA: Первый», местных вещателей, аналоговых каналов на территории проведения АТО и в некоторых приграничных районах – запланирован на январь 2019 года.

Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно состояться в апреле-мае 2019 года.

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