На допросе с полиграфом внефракционного нардепа Надежды Савченко присутствовали три эксперта Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, охранник, а также адвокат Олег Соловей. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Савченко жалела, что допрос на полиграфе не транслируют, заявил ее адвокат Фото: EPA "Сегодняшний день экспертизы завершился, но завершилась ли экспертиза вообще нам не сказали. Обещали об этом сообщить в течение двух дней", – сказал он.По словам защитника, на допросе присутствовали три эксперта Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции (КНИИСЭ), он и охранник."Задавали разные вопросы, некоторые из них повторялись. Надежда чувствовала себя уверенно, жалела, что это не транслируют, чтобы другие эксперты имели возможность проанализировать ее ответы и реакции. Атмосфера была такая, что во время вопросов нельзя было даже шевелиться", – рассказал Соловей.22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Савченко должна была пройти проверку на полиграфе 5 апреля, но ее адвокаты заявили, что не получили материалы дела и не смогли подготовиться к допросу. В связи с этим Савченко прошла только первую часть проверки – психологическую, и после этого адвокаты попросили перерыв.В СБУ заявили, что Савченко сознательно отказалась от допроса на полиграфе.Утром 13 апреля адвокат Савченко сообщил, что Надежда начала проходить проверку на полиграфе. Однако допрос приостановили из-за состояния ее здоровья. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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