|Сенатор-друг Украины перенес операцию
|17.04.2018 18:17
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Американского сенатора-республиканца Джона Маккейна прооперировали.
Соответствующая информация размещена на сайте политика, передает со ссылкой на .
"В воскресенье сенатора Маккейна приняли в клинике Майо в Фениксе, штат Аризона. Он перенес операцию для лечения кишечной инфекции", - говорится в сообщении.
Сейчас состояние Маккейна стабильное.
Отмечается, что в течение нескольких месяцев сенатор борется с побочными эффектами от физиотерапии.
81-летний сенатор - один из самых влиятельных и самых авторитетных законодателей . Он является критиком российского президента Владимира Путина и сторонником предоставления Украине летального оружия для обороны от агрессии Москвы.
В июле прошлого года политику удалили злокачественную опухоль головного мозга. Маккейн тогда хорошо перенес операцию, был выписан из больницы на следующий день после хирургического вмешательства.