Американского сенатора-республиканца Джона Маккейна прооперировали.

Соответствующая информация размещена на сайте политика, передает со ссылкой на .

"В воскресенье сенатора Маккейна приняли в клинике Майо в Фениксе, штат Аризона. Он перенес операцию для лечения кишечной инфекции", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние Маккейна стабильное.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев сенатор борется с побочными эффектами от физиотерапии.

81-летний сенатор - один из самых влиятельных и самых авторитетных законодателей . Он является критиком российского президента Владимира Путина и сторонником предоставления Украине летального оружия для обороны от агрессии Москвы.

В июле прошлого года политику удалили злокачественную опухоль головного мозга. Маккейн тогда хорошо перенес операцию, был выписан из больницы на следующий день после хирургического вмешательства.

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