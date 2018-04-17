Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, в результате которого пять человек были ранены.

Об этом рассказала исполняющий обязанности директора коммунального предприятия «Вода Донбасса» Александр Евдокимов, передает ««.

«Это была дневная смена сотрудников фильтровальной станции. Они ехали в рабочем автобусе и попали под обстрел. Пятеро ранены, один – в тяжелом состоянии», – сообщил Евдокимов.

По его словам, это произошло около 15:40. Раненые находятся в больнице города Ясиноватая с пулевыми ранениями.

«Сейчас принимаем решение, как забрать ночную смену, которая находится сейчас на фильтровальной станции, но, скорее только, они до утра будут там», – подчеркнул Евдокимов.

Он также отметил, что есть вероятность закрытия станции 18 апреля.

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