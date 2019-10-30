«Ти ж не лох»: під Офісом Президента пройшла акція проти розведення військ
30.10.2019 12:41
«Ти ж не лох»: під Офісом Президента пройшла акція проти розведення військ
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30.10.2019
Київ, Україна
radiosvoboda.org, bykvu.com, informator.ua
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Метки: протесты, Донбасс, Офис президента, разведение сил, капитуляция.
«Ти ж не лох»: під Офісом Президента пройшла акція проти розведення військ
У Києві біля Офісу президента відбувся протест проти розведення сил у зоні проведення ООС на Донбасі. Ініціатива провести акцію виникла спонтанно. Організатори обіцяють активізувати свої дії і збиратись на масові заходи, щоб донести до влади, що велика частина українських громадян проти здачі українських інтересів. Під час акції було зачитано звернення до президента з вимогою припинити розведення військ. 29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині.