В чрезвычайной ситуации вполне естественно звонить в службу спасения или в полицию, пишет со ссылкой на .

Штатах это единая служба 911, а в Украине - номера 112 и 102, соответственно.

Конечно же, очень важно сохранять спокойствие и назваться по имени, но ещё важнее — сообщить диспетчеру своё местонахождение.

Если у вас есть возможность вызвать полицию с домашнего телефона, воспользуйтесь ей. Домашние номера привязаны к физическим адресам, что поможет полицейским найти вас, даже если связь прервётся.

Если такой возможности нет — звоните с мобильного. Но учтите, что в таком случае надо следовать определённому протоколу.

Мобильные телефоны, в отличие от домашних, не привязаны к адресам. Расположение ближайшей вышки сотовой связи, конечно, поможет оператору определить ваше приблизительное местоположение, но это будет недостаточно точно для оперативного вмешательства.

Сообщив диспетчеру своё точное местонахождение, скажите ему свой номер телефона. Таким образом он сможет вам перезвонить, если связь прервётся или вы вдруг уроните телефон.

Если вы не знаете точного адреса, по которому находитесь, постарайтесь назвать ближайшие ориентиры. Если вы в незнакомом доме, можно поискать квитанции или другие документы, на которых будет указан адрес.

Сообщив своё местонахождение и телефон, назовите диспетчеру своё имя и опишите ситуацию.

Очень важно сохранять спокойствие, чтобы диспетчеру было проще разобраться в происходящем и направить на место соответствующую бригаду.

В чрезвычайной ситуации бывает сложно сосредоточиться и чётко объяснить, что происходит, но если вы хотя бы вспомните, с чего начинать, это может означать разницу между жизнью и смертью.

Будем надеяться, что эти инструкции никому не понадобятся — но лучше их знать!

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