Народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке терактов, прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа. Об этом сообщил ее адвокат Олег Соловей, передает Украинская правда .

"Сегодняшний день экспертизы завершился, но завершилась ли экспертиза вообще нам не сказали. Обещали об этом сообщить в течение 2 дней", - сказал он.

Защитник отметил, что в ходе проведения экспертизы было замечено несколько необычных вещей.

"Первое - это то, что планировали допрос на понедельник, но по непонятным причинам перенесли. Второе - сегодня должен был быть допрос в КНИИСЭ, но когда мы туда приехали, то нам сказали, что допрос в СИЗО и Надежда Викторовна около часа была без адвокатов. Третье, что нам неизвестно, допрос завершился, или еще будет", - пояснил он.

Соловей добавил, что только на допросе присутствовали три эксперта КНИИСЭ, адвокат народного депутата и охранник.

"Ставили разные вопросы, некоторые из них повторялись. Надежда чувствовала себя уверенно, жалела, что это не транслируют, чтобы другие эксперты имели возможность проанализировать ее ответы и реакции. Но атмосфера была такая, что во время вопросов нельзя было даже шевелиться", - отметил он.

Кроме того, адвокат указал, что эксперты должны определиться с предварительными выводами, а также с тем, будет ли продолжена экспертиза, через два дня.

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 17 апреля, была продолжена процедура допроса народного депутата Украины Надежды Савченко на полиграфе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира