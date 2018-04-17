|Появился свежий прогноз по украинской экономике. Что изменилось?
|17.04.2018 18:23
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Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%.
Об этом говорится в обзоре мировой экономики, информирует svodka.net.
В то же время, МВФ ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2019 год с 4% до 3,3%.
Прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году ухудшен на 4 процентных пункта с 7% до 11%.
В 2019 году МВФ ожидает среднегодовую инфляцию в Украине на уровне 8%.
МВФ ухудшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса на 2018 год — до 3,7% с 3% ВВП, на 2019 год – до 3,5% с 3% ВВП.
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