Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%.

Об этом говорится в обзоре мировой экономики, информирует svodka.net.

В то же время, МВФ ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2019 год с 4% до 3,3%.

Прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году ухудшен на 4 процентных пункта с 7% до 11%.

В 2019 году МВФ ожидает среднегодовую инфляцию в Украине на уровне 8%.

МВФ ухудшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса на 2018 год — до 3,7% с 3% ВВП, на 2019 год – до 3,5% с 3% ВВП.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира