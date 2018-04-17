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Тымчук о создании в Украине единой православной церкви: Москва удесятерит попытки сорвать этот процесс
17.04.2018 18:23
Нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук предупредил о возможных провокациях накануне принятия Вселенским патриархом решения о создании единой поместной украинской церкви. Тымчук: В ближайшие месяцы политики и журналисты должны очень аккуратно относиться к церковной тематике Фото: uacrisis.org "Есть основания надеяться на позитивное решение Вселенского патриарха до 1030-летия Крещения Руси... Очевидно, что Москва удесятерит попытки сорвать этот процесс. Будут задействованы все ресурсы. Наверняка будут провокации, для прикрытия которых организуют «крестные ходы», «молебны» и т.д. Наверняка найдутся очередные «патриоты», которые попробуют сымитировать преследование верующих по конфессиональному признаку или начнут атаковать храмы. Будут фейки, будут потоки лжи", – предупредил он.Нардеп напомнил, что группа "Информационное сопротивление" отслеживает ситуацию на оккупированной части Донбасса и часто обнародовала факты, свидетельствующие, что "подконтрольные России священники выполняют функцию оперативного резерва ФСБ" и регулярно привлекаются к информационно-психологическим операциям российских спецслужб."В ближайшие месяцы и политики, и журналисты, и различные лидеры общественного мнения, вполне бесспорно, должны очень аккуратно относиться к церковной тематике", – подчеркнул Тымчук.
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1524792874316029
17 апреля Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций сообщил, что 9 апреля он посетил Стамбул, где помимо переговоров с руководством Турции встретился со вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. Встреча продлилась более семи часов."Я могу вам объявить приятную новость, что на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви", – подчеркнул президент.В Украине действует Украинская православная церковь Киевского и Московского патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд церквей других конфессий.В июне 2015 года УПЦ КП и УАПЦ заявляли о намерении объединиться, однако архиерейский собор УАПЦ сорвал договоренности.

В июне 2016 года Верховная Рада уже обращалась к Варфоломею с просьбой издать приказ об автокефалии православной церкви в Украине.

Также парламент призвал патриарха признать недействительным акт 1686 года как такой, что был принят с нарушением священных канонов православной церкви.

1030-летие крещения Украины-Руси будут отмечать в июле этого года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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