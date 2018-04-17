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Тымчук о создании в Украине единой православной церкви: Москва удесятерит попытки сорвать этот процесс
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17.04.2018 18:23
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Нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук предупредил о возможных
провокациях накануне принятия Вселенским патриархом решения о
создании единой поместной украинской церкви. Тымчук: В
ближайшие месяцы политики и журналисты должны очень аккуратно
относиться к церковной тематике Фото: uacrisis.org "Есть основания
надеяться на позитивное решение Вселенского патриарха до 1030-летия
Крещения Руси... Очевидно, что Москва удесятерит попытки сорвать
этот процесс. Будут задействованы все ресурсы. Наверняка будут
провокации, для прикрытия которых организуют «крестные ходы»,
«молебны» и т.д. Наверняка найдутся очередные «патриоты», которые
попробуют сымитировать преследование верующих по конфессиональному
признаку или начнут атаковать храмы. Будут фейки, будут потоки
лжи", – предупредил он.Нардеп напомнил, что группа "Информационное
сопротивление" отслеживает ситуацию на оккупированной части
Донбасса и часто обнародовала факты, свидетельствующие, что
"подконтрольные России священники выполняют функцию оперативного
резерва ФСБ" и регулярно привлекаются к
информационно-психологическим операциям российских спецслужб."В
ближайшие месяцы и политики, и журналисты, и различные лидеры
общественного мнения, вполне бесспорно, должны очень аккуратно
относиться к церковной тематике", – подчеркнул Тымчук.
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1524792874316029
17 апреля Порошенко на совещании с руководством парламентских
фракций сообщил, что 9 апреля он посетил Стамбул, где помимо
переговоров с руководством Турции встретился со вселенским
патриархом Варфоломеем и членами Синода. Встреча продлилась более
семи часов."Я могу вам объявить приятную новость, что на
сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной
автокефальной поместной церкви", – подчеркнул президент.В
Украине действует Украинская православная церковь Киевского и
Московского патриархатов, Украинская автокефальная православная
церковь и ряд церквей других конфессий.В июне 2015 года УПЦ
КП и УАПЦ заявляли о намерении объединиться,
однако архиерейский собор УАПЦ сорвал договоренности.
В июне 2016 года Верховная Рада уже
обращалась к Варфоломею с просьбой издать приказ об
автокефалии православной церкви в Украине.
Также парламент призвал патриарха признать
недействительным акт 1686 года как такой, что был принят с
нарушением священных канонов православной церкви.
1030-летие крещения Украины-Руси будут
отмечать в июле этого года.
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