В июне 2016 года Верховная Рада уже обращалась к Варфоломею с просьбой издать приказ об автокефалии православной церкви в Украине.

Также парламент призвал патриарха признать недействительным акт 1686 года как такой, что был принят с нарушением священных канонов православной церкви.

1030-летие крещения Украины-Руси будут отмечать в июле этого года.

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