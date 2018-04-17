По состоянию на 1 апреля 2018 года поголовье крупного рогатого скота составило почти 3,86 млн голов. Об этом сообщили в Государственной службе статистики, передает .

Против 2017 года поголовье сократилось на 4,5%. В марте поголовье свиней уменьшилось на 8,1% - до 6,135 млн голов, овец и коз - на 4,1%, до 1,516 млн голов. При этом выросло поголовье птицы на 1,2%, до 197,557 млн голов.

“Курятина - самый востребованный мясной продукт в Украине, и крайне важно сдержать цены на внутреннем рынке. С начала года курятина демонстрирует позитивную динамику. Цены не только стабилизировались, но и бьют рекорды по спаду на фоне остальных видов мяса”, - сообщил экономический знаток Павел холод.

Во многом это заслуга государственных программ поддержки животноводов, уверен он.

“В 2017 году МВФ предложил Украине запустить механизм дотаций вместо спецрежима льготного налогообложения. Было предложено выдавать дотацию агрокомпаниям в зависимости от суммы уплаченных налогов.

В структуре животноводства птицеводы занимают больше половины рынка, соответственно, и дотации они получили хорошие. Это позволило им вернуть деньги в оборот, нарастить поголовье и стабилизировать цены на внутреннем рынке. В сфере крупного рогатого скота дела обстоят хуже.

Выделенные дотации не так эффективно отразились на производителе, так как основной объем дотаций животноводы должны были получить во второй половине года, учитывая наличие сезонности в их производстве. В связи с отменой программы дотаций образца 2017 года, животноводы не получили ожидаемые суммы дотаций за 2 месяца. Что касается программ дотаций 2018 года, то скорого эффекта не стоит ожидать из-за длительной окупаемости производства. От этого и резкий скачек цен на продукцию несмотря на господдержку”, - пояснил П. Мороз.

Напомним, Марокко открыло рынок для украинской курятины.

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