Генпрокуратура считает, что подозреваемый скрывается от следствия

"Согласно сообщению компетентных органов Республики Австрия, (Татьков - ред.) не согласился на упрощенную процедуру выдачи в Украину и подал требование на получение убежища в Австрии, что свидетельствует об умышленном его уклонении от следствия и суда", - говорится в решении Печерского райсуда от 29 марта.

Прокуратура настаивала на избрании экс-председателю суда пресечения в виде заключения под стражу, но суд не удовлетворил ходатайство.

"Таким образом у следствия есть довольно оснований считать, что подозреваемый, находясь на свободе, может осуществлять попытки скрыться от органов предварительного расследования и суда, влиять на свидетелей, а также иным образом воспрепятствовать уголовному производству и совершить другие уголовные правонарушения ", - говорится в ходатайстве прокурора об аресте.

Сторона обвинения отметила, что приняла все необходимые меры для вручения Татькову сообщения о подозрении. Когда подозреваемый не явился по повестке, ему направили подозрение по месту работы - в ВХСУ. В свою очередь, суд направил ее по месту регистрации головы, который в то время находился в отпуске.

В ноябре 2016 года экс-председатель Высшего хозсуда выехал из Украины до сообщения подозрения.

Напомним, Генеральная прокуратура объявила в розыск подозреваемого в незаконном распределении дел бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.

Как известно, 29 сентября Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи, поскольку он подпадает под действие закона "Об очистке власти" (о люстрации).

18 октября Генпрокуратура сообщила о подозрении Татькову и судье Высшего хозсуда Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел. При этом защита Татькова сообщил, что он уехал на лечение за границу.