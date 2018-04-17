Украина готовится к отражению удара со стороны России. Об этом почти синхронно заявили несколько украинских чиновников.

Так глава МВД Арсен Аваков уверен, что политика Москвы по отношению к Киеву может перевести конфликт в Донбассе в состояние «горячей войны».

Он также уверен, что если Россия решится на проведение военной операции на юго-востоке Украины, потери могут быть катастрофичными для обеих сторон.

«Ясно, что большая военная операция на Украине сопряжена с рисками и потерями для Путина, потому что мы уже знаем, как давать сдачи. Но для нас это могут быть колоссальные потери», — сказал он в интервью изданию «Украинская правда», признав, что армия Украины, несмотря на модернизацию последних лет, уступает армии России.

«Да, у нас тоже теперь есть новые ракеты и многие другие вещи, однако это будет очень тяжелое столкновение. Но мы должны знать и учитывать, что это возможно», — заявил Аваков.

«Возможно, такое столкновение приведет Путина к потерям, которые будут катастрофичны даже для его режима, но и для Украины потери будут катастрофическими. Однако у нас нет выбора, и мы должны быть готовы и к такому варианту — будем защищаться!» — подытожил Аваков.

Кроме того, о том, что Россия может нанести удар по Украине после произошедшего в Сирии в интервью «Укринформу» рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«Стопроцентно о возможной реакции России на действия западных союзников в Сирии не скажет никто, поскольку неизвестно, что в голове у господина Путина. Но готовиться надо к худшему. На прошлой неделе вместе со словацким коллегой я был на востоке, и мы увидели, что наши защитники готовятся к оборонительным действиям и к худшему сценарию», — сообщил он.

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