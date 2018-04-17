Сегодня Роскомнадзор начал массово вносить в список запрещенных сайтов IP-адреса, принадлежащие провайдерам Amazon Web Services и Google.

От блокировок Роскомнадзора пострадали Viber и Xbox, но Telegram продолжает работать, информирует svodka.net.

Блокировка мессенджера Telegram оказалась наиболее масштабной операцией Роскомнадзора по ограничению доступа к запрещенному в России интернет-ресурсу, и затронула массу сервисов, которые не имеют к Telegram никакого отношения.

Отмечается, что Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений этих компаний. В черный список также попали подсети, которые Telegram начал использовать для обхода блокировок, — в сумме более 15 млн IP-адресов.

Согласно информации компании Qrator Labs, менее чем за двое суток с начала блокировки Telegram частичную и временную недоступность своих сервисов испытали такие крупные компании, как Microsoft (Xbox), включая страницы с официальным ПО компании, Evernote, знаменитый и соблюдающий законодательство о передаче ключей шифрования мессенджер Viber, школа английского языка SkyEng, сервис курьерской доставки »Птичка», платежный сервис Cloudpayments и многочисленные прокси- и VPN-серверы и сервисы.

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Сообщалось также о сбоях в работе банков из топ-20, частных клиник и шлюзов 3-D Secure. Telegram, при этом, продолжает функционировать: пользователи периодически получают push-уведомления с просьбой зайти в приложение для обновления настроек.

Как сообщалось, 16 апреля провайдеры начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что выплатит администраторам proxy и VPN-сервисов гранты на миллионы долларов в рамках своего «Цифрового Сопротивления» — движения в защиту цифровых свобод и прогресса.

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