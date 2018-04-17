В Киеве уровень вечерних пробок достиг отметки в 8 баллов. Об этом сообщает со ссылкой на данные сервиса Google-карты.

Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и другие.

Пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны, от метро "Шулявская" в сторону Святошинского района), Степана Бандеры и Романа Шухевича (в сторону Троещины - ДТП), Голосеевском, Николая Бажана (в сторону Южного моста - ДТП у метро "Харьковская"), улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульварах Леси Украинки (в сторону центра) и Дружбы Народов (в сторону Печерского моста), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и высокий Вал), Большая Васильковская и всех прилег х к ним улицах. Пробка образовалась на Набережном шоссе в сторону Почтовой площади.

Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского (ремонтные работы в районе Совских прудов), улицах Сечевых Стрельцов, Днепровской набережной, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой и Набережно-рыболовных (в сторону Подола), Кольцевой дороге и улице Вадима Гетьмана. Кроме того, улицы Саперно-Слободская (в сторону Южного моста), Днепровской набережной и Броварском проспекте.

Сейчас движение затруднено на Северном (Московском), Южном и Метро мостах.

Напомним, 27 сентября этого года вступит в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств". В столице жесткие условия в отношении нарушителей правил парковки предоставят возможность увеличить количество многоуровневых паркингов за счет привлечения инвесторов.

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