Украинская православная церковь Московского Патриархата поддерживает идею создания единой церкви в Украине, но "на каноничных началах", заявил заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ МП Николай Данилевич. Данилевич: Провалы на этой теме были, а выигрышей я не помню Фото: Миколай Данилевич / Facebook "Думаю я, что это все закончится большим пшиком, как это было много раз до этого. Будет много шума в СМИ, и на этом все закончится. Почему? Потому что строят на том фундаменте, на котором в принципе строить невозможно. Начинать надо с УПЦ, а не с ее сепаратных частей. Пиджак к пуговице не пристрачивают, а наоборот, пуговицу к пиджаку", – написал Данилевич. https://www.facebook.com/mykola.danylevych/posts/1873248906029582 Он уверяет, что УПЦ МП поддерживает идею единой церкви, но "на каноничных началах"."Власти, которая, вероятно, хочет эту тему использовать, чтобы остаться на второй срок, хотелось бы напомнить следующее: еще никто в нашей стране на церковной теме не смог этого сделать. Провалы на этой теме были, а выигрышей я не помню", – отметил Данилевич.По его мнению, президент Украины, рассматривающий вопрос единой поместной церкви, выглядит так же странно, как выглядел бы митрополит Онуфрий, рассматривающий вопрос вступления в НАТО. "Невозможно решать судьбу Церкви без самой Церкви", – добавил представитель УПЦ МП.В сентябре 2017 года в ежегодном послании парламенту Порошенко заявил, что признание автокефалии Украинской православной церкви, на которое рассчитывает Киев, не означает появления в стране так называемой государственной церкви. Президент также исключил запрет деятельности других православных конфессий.В июне 2016 года украинские парламентарии попросили вселенского патриарха Варфоломея издать томос (указ) об автокефалии православной церкви в Украине и признать недействительным акт 1686 года, которым Москва вывела Киевский патриархат из-под юрисдикции Константинополя.Сегодня источники "РБК-Украина" в Администрации Президента Украины сообщили, что Петр Порошенко в ближайшее время объявит о начале процедуры создания единой Украинской православной церкви.В УПЦ КП призвали Московский патриархат поддержать создание в Украине единой православной церкви. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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